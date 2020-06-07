Милан нашел неожиданный вариант на пост главного тренера

Милан готовится к возможной неудаче в переговорах с Ральфом Рангником.

Запасным вариантом для "россонери" стал Паулу Соуза, информирует TuttoMercato.

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Переговоры с Рангником все еще продолжаются, однако до успешного завершения далеко. Зато Соуза может значительно охотнее променять французский середняк Бордо на Милан. Португальский специалист уже имеет опыт работы в Серии А – с 2015 по 2017 годы он возглавлял Фиорентину, а заменил его как раз нынешний наставник Милана Стефано Пиоли.

Напомним, "россонери" перед остановкой сезона занимали седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии.

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