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Милан нашел неожиданный вариант на пост главного тренера

20:44 173 Читати українською
Милан нашел неожиданный вариант на пост главного тренера
Паулу Соуза / Getty Images

Милан готовится к возможной неудаче в переговорах с Ральфом Рангником.

Запасным вариантом для "россонери" стал Паулу Соуза, информирует TuttoMercato.

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Переговоры с Рангником все еще продолжаются, однако до успешного завершения далеко. Зато Соуза может значительно охотнее променять французский середняк Бордо на Милан. Португальский специалист уже имеет опыт работы в Серии А – с 2015 по 2017 годы он возглавлял Фиорентину, а заменил его как раз нынешний наставник Милана Стефано Пиоли.

Напомним, "россонери" перед остановкой сезона занимали седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии.

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Теги
Италия Милан Милан Бордо Бордо Паулу Соуза Паулу Соуза Ральф Рангник Ральф Рангник
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