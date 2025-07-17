По информации журналиста Маттео Моретто, Милан начал предварительные переговоры с Брайтоном по переходу Первиса Эступиньяна – именно эквадорец стал приоритетом для левого фланга обороны после продажи Тео Эрнандеса в Аль-Хиляль за 25 миллионов евро.

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Милан уже связался с Брайтоном, чтобы узнать условия потенциальной сделки. Официальное предложение пока не поступило, но клуб планирует активизировать переговоры в ближайшие дни.

Напомним, что Милан долго связывали с трансфером украинца Александра Зинченко, однако итальянский клуб остановил переговоры из-за слишком высокой зарплаты игрока Арсенала.

Эступиньян провел 84 матча в АПЛ за Брайтон и записал в актив 4 гола и 11 ассистов. Ранее он также успешно выступал за Вильяреал. Его контракт с "чайками" действует до 2026 года, однако Брайтон, похоже, готов к продаже после подписания Максима Де Кейпера.

Манчестер Юнайтед также вел переговоры с представителями Эступиньяна, однако Милан действует решительнее. Ожидается, что "россонери" выйдут с официальным предложением в ближайшее время.

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