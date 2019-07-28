Милан нашел альтернативу Ловрену – трансфер состоится в ближайшие дни

Милан уже почти оформил трансфер защитника Фламенго Лео Дуарте.

После неудачных попыток подписать центрального защитника Ливерпуля Деяна Ловрена итальянский клуб сконцентрировал свое внимание на трансфере защитника Фламенго Лео Дуарте.

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Милан должен объявить о трансфере 23-летнего бразильца в течение следующих двух дней. Сейчас все детали перехода Дуарте в итальянский клуб согласованы, сообщает Globoesporte.

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Ожидается, что сумма трансфера составит 11 млн евро, а контракт Дуарте с Миланом будет рассчитан на 5 лет. Также сообщается, что 23-летний защитник будет получать в год 1,2 миллиона евро.