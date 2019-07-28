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Милан нашел альтернативу Ловрену – трансфер состоится в ближайшие дни

13:26 75 Читати українською
Милан нашел альтернативу Ловрену – трансфер состоится в ближайшие дни
Лео Дуарте / Фламенго

Милан уже почти оформил трансфер защитника Фламенго Лео Дуарте.

После неудачных попыток подписать центрального защитника Ливерпуля Деяна Ловрена итальянский клуб сконцентрировал свое внимание на трансфере защитника Фламенго Лео Дуарте.

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Милан должен объявить о трансфере 23-летнего бразильца в течение следующих двух дней. Сейчас все детали перехода Дуарте в итальянский клуб согласованы, сообщает Globoesporte.

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Ожидается, что сумма трансфера составит 11 млн евро, а контракт Дуарте с Миланом будет рассчитан на 5 лет. Также сообщается, что 23-летний защитник будет получать в год 1,2 миллиона евро.

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Теги
Италия Трансферы Милан Милан Фламенго Фламенго Трансферы Милана Лео Дуарте Лео Дуарте
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