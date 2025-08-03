Форвард Ливерпуля и сборной Уругвая Дарвин Нуньес может сменить клубную прописку летом.

Милан активно ищет усиление в атаку. Итальянскому клубу даже предложили подписать Артема Довбика из Ромы.

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Как сообщает Джанлука Ди Марцио, Милан может подписать Дарвина Нуньеса. Нападающий Ливерпуля является основным кандидатом "россонери" для усиления атаки. Переговоры о трансфере считаются сложными, но итальянцы уже контактировали с игроком.

Интерес к уругвайцу также проявляет Аль-Хилаль. Саудовцы еще не делали официальных предложений.

Напомним, что Дарвин Нуньес присоединился к Ливерпулю в 2022 году. Всего за мерсисайдцев он сыграл в 143 матчах, забив 40 голов и отдав 26 ассистов. Нуньеса часто критикуют за расточительство голевых моментов.

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