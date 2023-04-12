Милан и Наполи встречаются в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Милан – Наполи стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.

Милан – Наполи: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Наполи в этом сезоне станет чемпионом Италии, но недавно в Серии А Милан разгромил неаполитанцев. Стефано Пиоли полностью скопировал состав с того матча, а Лучано Спаллетти снова вынужден обойтись без лучшего бомбардира Виктора Осимхена.

Стартовые составы команд

Милан: Меньян – Калабрия, Кьяер, Томори, Тео – Крунич, Тонали – Диас, Беннасер, Леау – Жиру.

Запасные: Балло-Туре, Калюлю, Де Кетеларе, Флоренци, Габбия, Миранте, Ориджи, Побега, Ребич, Салемакерс, Чау, Вранкс.

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руй – Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньски – Лосано, Эльмас, Кварацхелия.

Запасные: Гаэтано, Голлини, Идасяк, Жуане, Ндомбеле, Эстигор, Распадори, Политано, Оливера, Берешински.