Милан победил Наполи и вышел в полуфинал Кубка Италии: первые голы Пйонтека, тактический примитив и фактор Доннаруммы

Милан благодаря дублю зимнего новичка Кшиштофа Пйонтека уверенно переиграл Наполи в четвертьфинале Кубка Италии.

Кубок Италии, 1/4 финала, первый матч

Милан – Наполи – 2:0

Голы: Пйонтек, 11, 27

Первые голы Пйонтека в составе Милана против Наполи – видео голов и обзор поединка

Старт поединка вышел довольно бедным на моменты. Команды занимались позиционной борьбой и редко тревожили ворота друг друга, в основном пытаясь открыть счёт благодаря разного рода подачам. На этом поприще сильнее оказался Милан, который забил в первой же опасной атаке первым ударом в створ: Пйонтек открылся за спинами центрбеков, получил длинную передачу от Лаксальта и мощно пробил в правый нижний угол – 1:0. Наполи тут же мог отквитать этот мяч, однако Инсинье на 13-й минуте метров с 10-ти пробил прямо в руки голкиперу. На 21-й же он ворвался в штрафную, качнул двух защитников и пробил в правый нижний угол – слишком слабо.

Милан наказал за расточительность вторым ударом в створ – и снова на коне был Пйонтек. Кшиштоф на 27-й минуте повторил свой фирменный манёвр с открыванием за спину Максимовичу, приняв передачу в штрафной, легко убрав Кулибали и мощно пробив в дальний угол – 2:0. Наполи до самого свистка на перерыв так и не пришёл в себя, только создав несколько полумоментов вроде дальнего неточного удара Инсинье.

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Второй тайм Наполи начал гораздо агрессивнее, уже на 48-й минуте устроив панику у ворот Доннаруммы – удар Милика после углового заблокировали, а Инсинье пальнул над перекладиной. "Россонери" после этого смогли выровнять игру и даже потревожить Мерета плотным ударом Бакайоко, но подобная картина продолжалось недолго. Наполи в середине тайма прижал хозяев: на 57-й минуте прострел Унаса едва не влетел в ворота, на 61-й удар Милика по центру вытащил Доннарумма, а на 64-й голкипер Милана вынес с линии подачу с углового - она ​​летела прямо в створ . На 68-й неаполитанцы были наиболее близки к голу, но удар Мертенса с края штрафной в противоход Доннарумме также был отбит.

Конец второго тайма прошел при инициативе Наполи, но Милан всё больше закрывался, выравнивая игру. Чего-то более острого, чем слабенький удар Унаса из-за пределов штрафной в руки Доннарумме и дальний выстрел Инсинье по воробьям, гостям создать не удалось. "Россонери" спокойно довели игру до победы, которая вывела их в полуфинал Кубка Италии.

Пйонтек подтвердил свой класс

Результативность Кшиштофа всегда удивляла, ведь среднее количество его ожидаемых голов уступает количеству забитых. Пйонтек выглядит очень зависимым от полузащиты форвардом, поэтому его переход в клуб значительно более высокого уровня был большим риском для всех сторон. В матче с Наполи поляк продемонстрировал, почему его феноменальный сезон не заканчивается и в чем его ценность.

Get your team a striker that debuts like Krzysztof Piatek pic.twitter.com/H8K8NXXkde — B/R Football (@brfootball) 29 января 2019 г.

Пйонтек выполнил всего три удара по воротам, из которых два превратились в голы. Все моменты Кшиштофа были достаточно типичными для центрфорварда – он открывался на линии между защитниками и принимал передачи, после чего быстро завершал момент. Поляк невероятно эффективно использовал невнимательность Максимовича, принимая вертикальные подачи и оставаясь против Кулибали один на один. Аналогичный момент случился в игре чемпионата три дня назад – Пйонтек сразу после выхода на поле зацепился за лонгбол и вылетел на Оспину, которому лишь ценой повреждения удалось спасти Наполи. Мерет в идентичном эпизоде ​​на 11-й минуте к мячу не успел.

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То, как быстро, регулярно и эффективно использует данный манёвр Пйонтек, говорит о его фантастических перспективах. Конечно, в дальнейшем ему будет труднее, ведь против поляка станут играть внимательнее и плотнее – впрочем, единоборства Кшиштоф также ведет неплохо. Ещё в первом тайме он усадил Кулибали на жёлтую карточку и заработал перспективный штрафной, легко обыграв его один в один. Пока же Пйонтек может гордиться собой, ведь дебют в основе вышел роскошным.

Тактически примитивное противостояние Гаттузо и Анчелотти

Наполи провёл на Сан-Сиро два матча за три дня. Игра гостей за это время не изменилась никак – "Партенопеи" пытались растягивать оборону и создавать моменты после фланговых передач, исходя из принципа, что одна из десяти точно пройдёт. Результат получился скромным: три дня назад неаполитанцы сделали 28 кроссов, из которых только 5 были точными (18%), а в Кубке – 36 кроссов при всё тех же 5 точных (14%).

Наполи снова выдал неубедительный первый тайм и снова прижал Милан во втором. В обоих матчах команда не смогла реализовать стартовый натиск, что обусловливалось низким качеством моментов – Доннарумма и компания не выполняли чего-то невероятного. Опять были проиграны единоборства, а ошибки футболистов поражали своей типичностью. Из всего этого можно сделать вывод, что Карло Анчелотти не сделал особых выводов после "сухаря" в Серии А.

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Дженнаро Гаттузо выбрал кубковую модель игры, в первую очередь пытаясь сыграть как можно плотнее позади. Это у него получилось: если три дня назад удалось заблокировать один удар по воротам, то в Кубке сквозь стену защитников не прошли целых девять. Эта теснота сочеталась с максимальной примитивизацией выхода из обороны – "россонери" просто забрасывали мяч вперёд, надеясь на зацепы Пйонтека. Данная идея была вынесена в абсолют, о чем говорят 42 выноса мяча – абсолютно неадекватная цифра для топ-матча с небольшим количеством моментов.

Атака, во многом держалась на умении Пйонтека найти свободные зоны и точности длинных передач. Получилось неплохо, но таким образом Милан в Лигу чемпионов не выйдет и Кубок Италии не возьмёт – лонгболы должны быть опцией, а на основой. Тем не менее, Милану удалось прибить Наполи, что много говорит об уровне мысли в игре.

Доннарумма – козырь обороны Милана

Молодой гокипер "россонери" усилиями своего агента Мино Райолы очень рано стал звездой, получив соответствующие проблемы в отношениях с клубом и фанатами. Уровень ажиотажа вокруг Доннаруммы не всегда соответствовал его свершением на футбольном поле, но в последнее время его форма стала настоящим икс-фактором, который вытягивает откровенно посредственную оборону Милана.

И в кубковом матче против Наполи, и три дня назад в чемпионате Джиджи сделал по 6 сейвов. Вчера он работал эффективнее, ведь взял четыре выстрела из пределов штрафной – очень приличный результат для поединка против второй команды Серии А. Важная особенность сейвов заключалась в том, что Доннарумма почти не летал по углам – мячи летели примерно туда, где и стоял голкипер. Это много говорит об уровне его позиционной работы, поэтому о критике его контрактов следует забыть. Доннарумма отрабатывает каждую копейку.