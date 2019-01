Милан победил Наполи и вышел в полуфинал Кубка Италии: первые голы Пйонтека, тактический примитив и фактор Доннаруммы

Милан благодаря дублю зимнего новичка Кшиштофа Пйонтека уверенно переиграл Наполи в четвертьфинале Кубка Италии.

Кубок Италии, 1/4 финала, первый матч

Милан – Наполи – 2:0

Голы: Пйонтек, 11, 27

Первые голы Пйонтека в составе Милана против Наполи – видео голов и обзор поединка

Старт поединка вышел довольно бедным на моменты. Команды занимались позиционной борьбой и редко тревожили ворота друг друга, в основном пытаясь открыть счёт благодаря разного рода подачам. На этом поприще сильнее оказался Милан, который забил в первой же опасной атаке первым ударом в створ: Пйонтек открылся за спинами центрбеков, получил длинную передачу от Лаксальта и мощно пробил в правый нижний угол – 1:0. Наполи тут же мог отквитать этот мяч, однако Инсинье на 13-й минуте метров с 10-ти пробил прямо в руки голкиперу. На 21-й же он ворвался в штрафную, качнул двух защитников и пробил в правый нижний угол – слишком слабо.

Милан наказал за расточительность вторым ударом в створ – и снова на коне был Пйонтек. Кшиштоф на 27-й минуте повторил свой фирменный манёвр с открыванием за спину Максимовичу, приняв передачу в штрафной, легко убрав Кулибали и мощно пробив в дальний угол – 2:0. Наполи до самого свистка на перерыв так и не пришёл в себя, только создав несколько полумоментов вроде дальнего неточного удара Инсинье.

Второй тайм Наполи начал гораздо агрессивнее, уже на 48-й минуте устроив панику у ворот Доннаруммы – удар Милика после углового заблокировали, а Инсинье пальнул над перекладиной. "Россонери" после этого смогли выровнять игру и даже потревожить Мерета плотным ударом Бакайоко, но подобная картина продолжалось недолго. Наполи в середине тайма прижал хозяев: на 57-й минуте прострел Унаса едва не влетел в ворота, на 61-й удар Милика по центру вытащил Доннарумма, а на 64-й голкипер Милана вынес с линии подачу с углового - она ​​летела прямо в створ . На 68-й неаполитанцы были наиболее близки к голу, но удар Мертенса с края штрафной в противоход Доннарумме также был отбит.

Конец второго тайма прошел при инициативе Наполи, но Милан всё больше закрывался, выравнивая игру. Чего-то более острого, чем слабенький удар Унаса из-за пределов штрафной в руки Доннарумме и дальний выстрел Инсинье по воробьям, гостям создать не удалось. "Россонери" спокойно довели игру до победы, которая вывела их в полуфинал Кубка Италии.

Пйонтек подтвердил свой класс

Результативность Кшиштофа всегда удивляла, ведь среднее количество его ожидаемых голов уступает количеству забитых. Пйонтек выглядит очень зависимым от полузащиты форвардом, поэтому его переход в клуб значительно более высокого уровня был большим риском для всех сторон. В матче с Наполи поляк продемонстрировал, почему его феноменальный сезон не заканчивается и в чем его ценность.

