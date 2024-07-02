После прощания с Оливье Жиру поиск нового игрока на острие атаки стал основной задачей для менеджмента. Милан планировал купить Джошуа Зиркзее из Болоньи, но агенты нидерландца сорвали сделку требованием о 15 миллионах евро комиссии.

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По информации Sky Sport, "россонери" сейчас работают над двумя профилями. Прежде всего речь идет о Ромелу Лукаку. Милану придется убедить бельгийца и Челси, потому что начальная цена от лондонцев не приведет к трансферу. Кроме того, Лукаку после Евро-2024 решил взять время на размышления о том, что делать со своей карьерой.

Также Милан не выпускает из поля зрения Артема Довбыка, в последнее время наладив новые контакты. Клуб для начала хочет установить полную картину: ожидаемую зарплату для игрока, финансовые запросы Жироны и будет ли возможно снизить клаусулу, которая составляет 40 млн. Когда на эти вопросы будут четкие ответы, Милан примет решение о том, стоит ли делать предложение по трансферу Довбика.

Стоит заметить, что Артем также находится в поле зрения Атлетико, но мадридцы также не желают активировать клаусулу, а рассчитывают добиться снижения цены.

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