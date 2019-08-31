Милан начал переговоры с героем Копа Америка – ним интересовался Шахтер

Милан может приобрести нападающего Гремио Эвертона еще этим летом.

Итальянский клуб начал переговоры с Гремио по трансферу нападающего команды Эвертона. Милан предлагает 30 млн евро за форварда, однако бразильцы хотят получить 35 млн евро плюс бонусы, сообщает Gianlucadimarzio.com.

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Напомним, летом Эвертон победил на домашнем Копа Америка в составе сборной Бразилии. Форвард стал лучшим бомбардиром турнира.

После этого Эвертона пытался подписать донецкий Шахтер, однако Гремио отказал "горнякам" в трансфере своего лидера.

К слову, в текущем сезоне в активе 23-летнего игрока 22 матча за бразильскую команду во всех турнирах, где Эвертон забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

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