toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ВОРСКЛА - АЛЕКСАНДРИЯ САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ТРАНСФЕРЫ

Милан начал переговоры с героем Копа Америка – ним интересовался Шахтер

10:21 100 Читати українською
Милан начал переговоры с героем Копа Америка – ним интересовался Шахтер
Эвертон / Гремио

Милан может приобрести нападающего Гремио Эвертона еще этим летом.

Итальянский клуб начал переговоры с Гремио по трансферу нападающего команды Эвертона. Милан предлагает 30 млн евро за форварда, однако бразильцы хотят получить 35 млн евро плюс бонусы, сообщает Gianlucadimarzio.com.

Милан приготовил Ювентусу кругленькую сумму за Демираля

Напомним, летом Эвертон победил на домашнем Копа Америка в составе сборной Бразилии. Форвард стал лучшим бомбардиром турнира.

После этого Эвертона пытался подписать донецкий Шахтер, однако Гремио отказал "горнякам" в трансфере своего лидера.

К слову, в текущем сезоне в активе 23-летнего игрока 22 матча за бразильскую команду во всех турнирах, где Эвертон забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

Евертон – головна зірка Бразилії на Копа Амеріка-2019, який змусив забути про Неймара: він міг переїхати в Україну

blog_ava
Главные новости футбола 30 августа: Динамо и Александрия узнали соперников в ЛЕ, Яремчук не сыграет за сборную Украины
07:00
404
Теги
Трансферы Милан Милан Италия Трансферы Милана Трансферы Чемпионата Италии Гремио Гремио Эвертон Эвертон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
8
мин
Саутгемптон
14:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук