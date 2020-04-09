Милан начал переговоры по трансферу "нового Пирло" – Ювентус попытается сорвать сделку

Итальянские гранды готовы устроить настоящую битву за право подписать хавбека Брешии Сандро Тонали.

"Милан попытается подписать Тонали уже летом. Первые переговоры уже подтверждены, но это будет очень тяжелая операция из-за большого количества претендентов на игрока", – сообщил журналист Антонио Витьелло.

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По информации GdS, Милан видит в Сандро приоритетную трансферную цель и готов удовлетворить требования Брешии, а также самого игрока. Ранее сообщалось, что "ласточки" рассчитывают получить за своего таланта 50 млн евро. Также за Тонали следят Интер и Ювентус. Именно туринцы могут стать серьезным препятствием для планов Милана.

К слову, Тонали провел 22 матча в Серии А 2019/20 и успел отметиться одним голом и 5 ассистами.

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