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Милан начал переговоры по трансферу Депая

00:37 27 Читати українською
Милан начал переговоры по трансферу Депая
Мемфис Депай / Getty images

Форвард Лиона и сборной Нидерландов Мемфис Депай может оказаться в чемпионате Италии.

Милан ведет переговоры с Депаем и уже сообщил об этом Лиону. Мальдини и Газидис готовят первое предложение в размере 20 млн евро плюс процент от возможной перепродажи игрока, сообщает Tuttomercatoweb.

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Ранее сообщалось, что Депай не принял предложение Лиона относительно нового контракта, а непопадание клуба в еврокубки из-за досрочного завершения чемпионата Франции может заставить его сменить команду. К слову, в сезоне-2019/20 Депай забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах за Лион.

Президент французов Жан-Мишель Ола планировал получить от продажи своего лидера не менее 50 млн. Однако контракт Депая истекает всего через год, новое соглашение не подписано, а прибыли от еврокубков не будет, поэтому ожидается, что функционер может принять предложение "россонери".

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Теги
Италия Лионель Месси Лионель Месси Мемфис Депай Мемфис Депай Милан Милан Лион Лион
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