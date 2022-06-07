В прошлом сезоне у "россонери" было немало проблем с правым флангом атаки, который катастрофически не дотягивал до левого, где феерили Тео и Леау. Следовательно, поиск правого вингера стал едва ли не главной задачей для Паоло Мальдини.

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Милан уже нашел приоритетного кандидата, сделав Роме два предложения. "Дьяволы" хотят подписать Николо Дзаньоло, сообщает Gazetta dello Sport. За 22-летнего итальянца Милан предлагал 25 млн евро и права на своего игрока. Сначала на Алексиса Салемакерса, а затем на Анте Ребича. Оба варианта не устроили Рому, рассчитывающую заработать на трансфере около 50 млн, ведь 15% от суммы придется перечислить Интеру.

К слову, в прошлом сезоне Дзаньоло провел 42 матча на клубном уровне (8 голов и 9 ассистов). Игроки Милана не достигли таких показателей даже суммарно: у Ребича 3 гола и 2 ассиста в 29 матчах, а Салемакерс набрал 2+3 за 46 поединков.

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