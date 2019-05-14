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Милан нацелился на защитника Аталанты Кастаня

14 мая 06:30 73 Читати українською
Милан нацелился на защитника Аталанты Кастаня
Тимоти Кастань / соцсети

Защитник Аталанты Тимоти Кастань летом может перейти в Милан.

Милан хочет приобрести защитника Аталанты Тимоти Кастань, сообщает Calciomercato.

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По информации источника, "россонери" готовы выложить за игрока 20 млн евро, ведь их поразила его универсальность. Кастань способен сыграть фуллбека и атакующим полузащитником.

Милан в настоящее время находится на 6 позиции в Серии А, набрав 62 очка. Аталанта на строчку выше с 65 пунктами.

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