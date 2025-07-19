Форвард МЮ Расмус Хёйлунд может перейти в Милан в летнее трансферное окно.

Наставник Милана Массимилиано Аллегри начал перестройку в команде и хочет дополнить атаку "россонери" Расмусом Хейлундом из МЮ, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

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"Россонери" после ухода Луки Йовича и Тэмми Абрахама остались с одним нападающим в команде – Сантьяго Хименесом.

Спортивный директор Милана Игли Таре обратил свое внимание на 22-летнего датского форварда МЮ, который до переезда в Англию прекрасно себя проявлял в Серии А, играя за Аталанту. Именно из состава бергамасков Расмус перебрался на Олд Траффорд за почти 78 миллионов евро в 2023 году.

В сезоне 2024/25 Хёйлунд забил 10 голов и отдал 4 ассиста за 52 матча в составе "красных дьяволов".

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