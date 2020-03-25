Милан нацелился на бесплатный трансфер Гетце

Атакующий хавбек дортмундской Боруссии Марио Гетце готовится к смене клуба.

Милан рассматривает вариант с подписанием немца на правах свободного агента, сообщает Corriеre dello Sport.

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Гетце не смог договориться с Боруссией Д относительно нового контракта, поэтому будет рассматривать предложения других клубов. Полузащитник заинтересован в переезде в Италию, где на него претендуют два клуба. Кроме Милана, за статусного свободного агента поборется и Интер.

К слову, Гетце провел 19 матчей во всех турнирах сезона 2019/20, отметившись 3 голами и одним ассистом.

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