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Милан на выезде безвольно уступил Торино

00:05 29 Читати українською
Милан на выезде безвольно уступил Торино
Торіно – Мілан – 2:1 / фото твіттер ФК Мілан

В матче 5-го тура Серии А Торино сумел отыграться после гола Пйонтека с пенальти в первом тайме и в конце концов праздновал победу. Счет и отчет матча читайте на Футбол 24.

72’ Андреа Белотти
76’ Андреа Белотти
 
Кшиштоф Пйонтек 17’
Пепе Рейна 72’
17’ Кшиштоф Пйонтек
72’ Пепе Рейна
72’ Андреа Белотти
76’ Андреа Белотти

В вечер четверга Милан после поражения в дерби посетил Турин. Команды перед отчетным поединком имели одинаковое количество очков (6), но Торино опережал гостей по дополнительным показателям – десятое и двенадцатое место соответственно. Матч начался неспешно и голевых моментов на старте почти не было. Правда, на 18-й Лоренцо Де Сильвестри нарушил правила в собственной штрафной и арбитр указал на точку – пенальти. Пйонтек взялся пробивать и легко переиграл голкипера – 0:1 после первого тайма.

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Сразу после перерыва Симоне Верди мог сравнять счет классным ударом с линии штрафной, но Доннарумма спас. Милан ответил моментом в Пйонтека, но у того наоборот удар совсем не получился – далеко от правой штанги. На 72-й Торино, наблюдая пассивность гостей в организации атак, сравнял. Белотти получил пас из глубины, сместился в центр и пробил – Доннарумма дотянулся в прыжке, но спасти не смог. 1:1. "Россонери" высказывали претензии к арбитру, мол, в момент передачи у Белотти был офсайд, но гол все-таки был засчитан. Зато сверхактивный Пепе Рейна на скамейке запасных получил красную карточку за свое резкое недовольство. Белотти ответил на эти обвинения еще одним голом – Дзадза наносил удар, голкипер отбил перед собой, а Белотти в падении через себя добил мяч в ворота и заставил трибуны скандировать его имя – 2:1! Финальный штурм миланцев был далек от идеала в завершающей стадии, в итоге – Милан забивает слишком мало, чтобы выигрывать; заслуженная победа Торино.

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