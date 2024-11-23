В поединке 13-го тура чемпионата Италии Ювентус на выезде разошелся миром с Миланом (0:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В субботу, 23 ноября, в центральном матче 13-го тура Милан принимал Ювентус. Туринцы опережали соперника на одну строчку и 6 баллов, но "россонери" имели игру в запасе и в случае успеха потенциально могли догнать "Старую синьору" по очкам.

Лунин попал в шорт-лист итальянского гранда, – СМИ

Команды начали осторожно, без особой агрессии, пытаясь подловить соперника на ошибке. Первый опасный момент в матче создали гости: Консейсау пытался в касание переправить сферу в ворота, но Эрнандес успел заблокировать. Через мгновение Копмейнерс ворвался в штрафную левым флангом, получил передачу и мощно бил с острого угла – мимо стойки.

Ювентус продолжил давить, не позволив Милану до 20-й минуты нанести хотя бы один удар по своим воротам. Вскоре Йилдиз подхватил сферу вблизи штрафной, сместился ближе к центру, но пробил неточно. Уже в добавленное время Эмерсон замкнул навес с углового мимо ворот – этот удар стал лишь вторым для миланцев в первом тайме (и ни одного в створ).

После перерыва Ювентус продолжил владеть инициативой, которая, однако, не приносила никаких дивидендов туринцам. На 64-й минуте Рейндерс имел шанс вывести Милан вперед со штрафного, но пробил по воробьям. Впоследствии "россонери" требовали пенальти – арбитр уже второй раз в матче проигнорировал попытки давления на себя.

За десять минут до завершения игры Фофана стрелял из пределов штрафной – мяч пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной. Команды хотели забить, но держали в голове, что в случае ошибки отыграться можно не успеть, поэтому доигрывали осторожно, без особого фанатизма.

Как следствие, все завершилось безголевой ничьей. Ювентус набрал 25 очков и остался шестым, Милан с 19-ю пунктами седьмой.

Интер за тайм уничтожил Верону – исторические 5:0, сенсационный дублер капитана забил гол и отдал два ассиста