Руководство Милана уже оценивает перспективы на предстоящий сезон 2025/26 и может принять трудное решение.

Летом миланский клуб рискует столкнуться с большой распродажей, поскольку команда еще не гарантировала себе участие в следующей Лиге чемпионов. Непопадание в самый престижный турнир будет тяжелым ударом для Милана не только со спортивной точки зрения, но и с экономической.

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Как сообщает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, если "россонери" не обеспечит участие в ЛЧ, то придется продать Рафаэла Леау, Тео Эрнандеса и Майка Меньяна.

Португалец, связан с Миланом контрактом до 2028 года, является самым высокооплачиваемым игроком в составе и, несмотря на свои бесспорные качества, переживает сезон взлетов и падений. Хотя Леау имеет тесную связь с городом и командой, невозможность играть в ЛЧ подтолкнет его к уходу.

Милану придется разобраться с контрактами Тео Эрнандеса и Майка Меньяна, которые заканчиваются в 2026 году. Клуб стоит на распутье: продлевать соглашения или отпустить обоих. С французским голкипером договорились о пролонгации, но заморозили ее из-за плохих выступлений Меньяна.

С Эрнандесом никак не могут прийти к консенсусу по новому соглашению и клуб склоняется к тому, чтобы позволить Тео покинуть Милан. Кроме того, "россонери" должны решить будущее Сэмюэля Чуквуэзе, Рубена Лофтуса-Чика, Малика Чау, Алессандро Флоренци.

Сейчас Милан находится на девятом месте в турнирной таблице Серии А с 47 баллами. От зоны ЛЧ клуб отстает на шесть пунктов.

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