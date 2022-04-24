Милан сам загнал себя в затруднительное положение. Еще месяц назад о команде Стефано Пиоли говорили как о фаворите в борьбе за Скудетто. Однако игровой кризис и, как следствие, несколько досадных потерь очков вернули контроль над ситуацией в руки Интера. К тому же календарь у "россонери" гораздо сложнее. У Лацио своя задача – пробиться в Лигу Европы. Для этого тоже нужны очки, ведь Рома все еще впереди.

Сегодняшний матч состоялся на римском Стадио Олимпико, но Милан чувствовал себя как дома. Дело в том, что фаны "орлов" бойкотировали встречу из-за высоких цен на билеты. Следовательно, на трибунах болельщиков гостей было даже больше. Вся эта толпа наблюдала, как их команда пропускает уже на 4-й минуте. Чиро Иммобиле опередил защитников после передачи с правого фланга. Майк Меньян не имел шансов среагировать.

Для Милана такой сценарий – не удивителен. Команда теперь часто проваливает старт встречи, но постепенно налаживает игру. Еще в первом тайме гости имели несколько отличных шансов, чтобы отыграться. Но каждый раз чего-то не хватало – то хладнокровия в завершающей стадии, то слаженности в командных действиях. Лацио выстоял и ушел на отдых лидером.

После перерыва "россонери" только прибавили интенсивности, и уже через пять минут забили. Тео забросил на Леау, португалец в очередной раз опередил защитников и прострелил на линию вратарской. Там Жиру опередил Ачерби и сумел направить мяч в противоход голкиперу. Локальный успех не успокоил Милан. Лацио оказался под бешеным давлением и должен был пропускать снова. С линии ворот выносил мяч Раду после удара Кессье. Два момента (один очень опасный) были у Мессиаса. Бразилец не смог ими распорядиться как следует и вскоре покинул поле.

На последних минутах мы видели только одну команду – Милан. Хозяева даже не пытались сконструировать хоть что-то похожее на атаку. Думали только об обороне. Подопечные Стефано Пиоли давили и давили... Уже в компенсированное время "орлы" наконец-то не выдержали. Атака получилась сумбурной, но Сандро Тонали затолкал мяч в сетку. Победа на зубах, которая вернула Милан на первое место в турнирной таблице. Интер отстает на два очка, но имеет игру в запасе. Лацио остался шестым. Оба миланских гранда уже гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.