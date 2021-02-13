Руководство итальянского Милана готово начать переговоры о приобретении полузащитника Браима Диаса. Ныне он выступает на Сан-Сиро на правах аренды из мадридского Реала.

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Боссы миланцев готовы к переговорам с Реалом. Арендное соглашение между клубами не предусматривало опцию выкупа, но теперь Милан желает оформить полноценный переход Браима. Ранее хавбек входил в долгосрочные планы тренера "сливочных" Зинедина Зидана, и тот не собирался отпускать его из Мадрида на постоянной основе.

В нынешнем сезоне Браим Диас провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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