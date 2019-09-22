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Милан может вскоре уволить Джампаоло – тренер получил три матча для улучшения результатов

15:07 9 Читати українською
Милан может вскоре уволить Джампаоло – тренер получил три матча для улучшения результатов
Марко Джампаоло / Твиттер Милана

сЕвропейский гранд может уволить тренера, який принял команду только этим летом

Марко Джампаоло оказался под угрозой увольнения после поражения в миланском дерби, информирует Tuttosport.

Тренер Милана Джампаоло назвал ключевой момент, который привел к поражению в дерби против Интера

Итальянский специалист получил три матча на исправление ситуации. Если наставник "россонери" за этот срок не сможет убедить руководителей клуба в своей профпригодности, то ему будут искать замену. В первых четырех турах Милан набрал лишь шесть очков и занимает место в середине турнирной таблицы. В ближайших трех играх миланцы встретятся с Торино (выезд), Фиорентиной (дома) и Дженоа (выезд).

Милан – Интер – 0:2 – видео голов и обзор матча

Напомним, Джампаоло присоединился в Милану только этим летом, до этого он три года работал с Сампдорией.

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Италия Марко Джампаоло Марко Джампаоло Милан Милан
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