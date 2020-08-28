Милан активизировался в направлении подписания "нового Пирло", сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Милан интересуется хавбеком Ливерпуля – в планы "россонери" может вмешаться Индзаги

На протяжении последних недель Брешия вела переговры по Тонали с Интером, однако "россонери" могут сорвать планы своих заклятых врагов. Милан готов предложить большую сумму за 20-летнего итальянца. Transfermarkt оценивает молодого хавбека в 32 млн евро.

В прошлом сезоне Тонали провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 7 результативных передач.

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