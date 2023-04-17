Французский нападающий до сих пор является одним из лучших бомбардиров команды Стефано Пиоли. В текущем сезоне в активе Оливье Жиру 12 голов в 37 матчах за Милан. Есть вероятность, что форвард "россонери" может пропустить игру против Наполи в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Выживет сильнейший: кому из итальянских грандов удастся дойти до финала ЛЧ

Как сообщает Calciomercato, Жиру пропустил тренировку в воскресенье, 16 апреля, из-за проблемы с ахилловым сухожилием. Тренерский штаб во главе Пиоли еще предстоит оценить физическую форму форварда. Наставник Милана размышляет над заменой француза и готовит план В, выбирая между Анте Ребичем и Дивоком Ориджи.

Напомним, что первая встреча между Миланом и Наполи закончилась с минимальным счетом в пользу подопечных Пиоли (1:0). Ответный матч запланирован на 18 апреля. Начало встречи в 22:00 по киевському времени.

Милан снова переиграл Наполи – Диас повторил свою магию и приблизил "россонери" к полуфиналу Лиги чемпионов.