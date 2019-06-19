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Милан может попрощаться с Доннаруммой для подписания Ловрена и Крамарича

22:17 66 Читати українською
Милан может попрощаться с Доннаруммой для подписания Ловрена и Крамарича
Джанлуиджи Доннарумма / Фото Eurosport

В лагере Милана затеяли кадровую революцию.

Боссы Милана готовы пожертвовать своим голкипером Джанлуиджи Доннаруммой для подписания двух вице-чемпионов мира, сообщает Sport Mediaset.

Милан примет участие в Лиге Европы из-за загруженности суда в Лозанне, – СМИ

На радары "россонери" попали хорватский защитник Ливерпуля Деян Ловрен и форвард Хоффенхайма Андрей Крамарич.

Эти трансферы будут зависеть от того, позволят ли миланцам выступать в Лиге Европы. Напомним, итальянский гранд могут исключить из еврокубков из-за нарушения финансового фэйр-плей.

По информации СМИ, в услугах Доннаруммы заинтересованы сразу несколько европейськх грандов, среди которых ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

Миколенко как часть обновления Милана: легенда клуба Тассотти и итальянские СМИ дали свою оценку возможного трансфера

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Миколенко как часть обновления Милана: легенда клуба Тассотти и итальянские СМИ дали свою оценку возможного трансфера
19:09
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Теги
Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Милан Милан Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма Трансферы Милана Деян Ловрен Деян Ловрен Андрей Крамарич Андрей Крамарич Ливерпуль Ливерпуль Хоффенхайм Хоффенхайм
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