Милан может попрощаться с Доннаруммой для подписания Ловрена и Крамарича

В лагере Милана затеяли кадровую революцию.

Боссы Милана готовы пожертвовать своим голкипером Джанлуиджи Доннаруммой для подписания двух вице-чемпионов мира, сообщает Sport Mediaset.

Милан примет участие в Лиге Европы из-за загруженности суда в Лозанне, – СМИ

На радары "россонери" попали хорватский защитник Ливерпуля Деян Ловрен и форвард Хоффенхайма Андрей Крамарич.

Эти трансферы будут зависеть от того, позволят ли миланцам выступать в Лиге Европы. Напомним, итальянский гранд могут исключить из еврокубков из-за нарушения финансового фэйр-плей.

По информации СМИ, в услугах Доннаруммы заинтересованы сразу несколько европейськх грандов, среди которых ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

Миколенко как часть обновления Милана: легенда клуба Тассотти и итальянские СМИ дали свою оценку возможного трансфера