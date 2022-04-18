В случае успешного завершения сделки с Elliott Management (нынешние владельцы) бахрейнский инвестиционный фонд Investcorp готов выделить на трансферы 300 млн долларов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ибрагимович может стать тренером Милана или отбегать еще один сезон за гораздо меньшие деньги

В течение последних сезонов Милан не мог давать щедрые зарплаты лидерам, а о громких приобретениях речь даже не шла. Впрочем, приход новых инвесторов существенно изменит ситуацию. Источник уже раскрывает потенциальные цели "россонери" на рынке – Нкунку (РБ Лейпциг), Алле (Аякс), Дзаньоло (Рома) и Чуамени (Монако).

Добавим, что даже с нынешним составом Милан возглавляет турнирную таблицу Серии А и продолжает борьбу в Кубке Италии.

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