Милан может подписать таланта Бенфики

Юный защитник лиссабонской Бенфики Томас Араужо попал в сферу интересов итальянского Милана.

"Россонери" нацелились на 18-летнего центрбека португальского гранда, сообщает Calciomercato.

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На лето Милан запланировал усиления линии обороны и готов подписать Араужо. Скауты миланцев на протяжении нескольких месяцев следили за защитником, который еще даже не успел дебютировать на профессиональном уровне. Зато в активе Араужо почти четыре десятка поединков за сборную Португалии различных возрастных категорий. Контракт таланта с Бенфикой действует до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Томас Араужо провел 2 матча за Бенфику U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

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