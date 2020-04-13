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Милан может подписать Льориса

13 апреля 23:28 16 Читати українською
Милан может подписать Льориса
Уго Льорис / Reuters

Итальянский Милан проявляет интерес к голкиперу лондонского Тоттенхэма Уго Льорису.

Чемпион мира может оказаться на Сан-Сиро в новом сезоне, сообщает HITC.

Моуринью нашел преемника Льориса во Франции

Вариант с Льорисом возник из-за туманных перспектив сохранить Джанлуиджи Доннарумму. Голкипера "россонери" сватают в топ-клубы Европы, если Милан не пробьется в ЛЧ по итогам сезона. Зато Льорис попал в немилость наставника Тоттенхэма Жозе Моуринью, уже начавшего поиски замены опытному французу.

В нынешнем сезоне Уго Льорис провел 18 матчей во всех турнирах. Это уже 8-й для него сезон в составе "шпор".

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