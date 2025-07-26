Милан может подписать бывшего игрока Реала – придется выложить 40 миллионов
14:38 - Читати українською
Звезда Реал Сосьедада Такефуса Кубо может переехать в Серию А.
Милан серьезно заинтересовался вингером Реал Сосьедада Такефусой Кубо, сообщает Fichajes.
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24-летний японец может покинуть команду после ухода легендарного тренера басков Иманоля Альгуасиля. "Россонери" рассматривают Кубо в роли потенциального лидера атаки команды Массимилиано Аллегри. Милану придется заплатить не менее 40 миллионов евро, чтобы получить звездного футболиста.
Напомним, что Кубо в 2022 году перешел в Реал Сосьедад из мадридского Реала за 6,5 миллионов евро.
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