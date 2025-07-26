Звезда Реал Сосьедада Такефуса Кубо может переехать в Серию А.

Милан серьезно заинтересовался вингером Реал Сосьедада Такефусой Кубо, сообщает Fichajes.

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24-летний японец может покинуть команду после ухода легендарного тренера басков Иманоля Альгуасиля. "Россонери" рассматривают Кубо в роли потенциального лидера атаки команды Массимилиано Аллегри. Милану придется заплатить не менее 40 миллионов евро, чтобы получить звездного футболиста.

Напомним, что Кубо в 2022 году перешел в Реал Сосьедад из мадридского Реала за 6,5 миллионов евро.

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