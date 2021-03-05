"Россонери" изучают вариант с подписанием универсального исполнителя Королевского клуба, утверждает COPE.

Милан не сможет выкупить игрока Манчестер Юнайтед

Контракт Васкеса с мадридцами действует до лета. Реал может предложить своему воспитаннику пролонгировать соглашение, но менеджмент миланцев надеется соблазнить его своим предложением. Конкуренцию Милану в борьбе за 29-летнего испанца якобы готов составить Наполи.

В нынешнем сезоне Лукас Васкес провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач.

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