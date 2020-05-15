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Милан может перехватить Фойта у Барселоны

06:30 6 Читати українською
Милан может перехватить Фойта у Барселоны
Хуан Фойт / AFP

Итальянский Милан заинтересовался защитником лондонского Тоттенхэма Хуаном Фойтом.

Аргентинский центрбек может продолжить карьеру в Серии А, утверждает Tribal Football.

Барселона проявляет интерес к защитнику Тоттенхэма, – Mirror

Фойт не входит в планы тренерского штаба "шпор" и готовится покинуть Тоттенхэм в ближайшее трансферное окно. Агент 22-летнего аргентинца уже заявил, что его клиент не имеет будущего в лондонском клубе. После Барселоны интерес к Фойту проявил и Милан. "Россонери" летом планируют обновить центр обороны.

В нынешнем сезоне латиноамериканец сыграл лишь 7 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился.

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