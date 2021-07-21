Милан обратил внимание на одну из звезд УПЛ, но трансфер может не состояться.

"Россонери" уже несколько месяцев следят за Тете, но пока не выходили на Шахтер с официальным предложением.

Милан оценивает шансы купить игрока Шахтера на проблемную позицию

Правда, как сообщает Pianeta Milan, потенциальному трансферу может помешать то, что Милан имеет только одну квоту на покупку игрока без паспорта страны ЕС. Отмечается, что приоритетным вариантом усилением для итальянцев является форвард Сантоса Кайо Жорже.

Напомним, Тете перебрался в Украину зимой 2019-го за 15 млн евро. С тех пор бразилец сыграл за "горняков" 80 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 13 результативных передач.

Шахтар готує прорив у жіночому футболі: тренер – екс-хавбек Зорі, нестримна бомбардирка і розгром 16:0