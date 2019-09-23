Милан может назначить экс-тренера заклятого врага на место Джампаоло

Руководство Милана начало поиски специалиста, который может принять команду после вероятного увольнения Марко Джампаоло.

Среди главных претендентов на пост тренера "россонери" есть Лучано Спалетти, утверждает Tuttosport.

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Руководство Милана крайне разочаровано текущими результатами команды и может решиться на увольнение Джампаоло. Ранее сообщалось, что 52-летний итальянец получил три матча на исправление ситуации. Если же текущий рулевой не сможет справиться с задачей, то Милан готов пригласить именно Лучано Спалетти, который летом потерял место во главе заклятого врага "россонери" – Интера.

Напомним, текущий актив Джампаоло и его команды в чемпионате Италии – шесть очков в четырех матчах (12 позиция).

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