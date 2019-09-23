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Милан может назначить экс-тренера заклятого врага на место Джампаоло

21:50 66 Читати українською
Милан может назначить экс-тренера заклятого врага на место Джампаоло
Марко Джампаоло / Твиттер Милана

Руководство Милана начало поиски специалиста, который может принять команду после вероятного увольнения Марко Джампаоло.

 
Марсело Брозович 50’
Ромелу Лукаку 78’
50’ Марсело Брозович
78’ Ромелу Лукаку

Среди главных претендентов на пост тренера "россонери" есть Лучано Спалетти, утверждает Tuttosport.

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Руководство Милана крайне разочаровано текущими результатами команды и может решиться на увольнение Джампаоло. Ранее сообщалось, что 52-летний итальянец получил три матча на исправление ситуации. Если же текущий рулевой не сможет справиться с задачей, то Милан готов пригласить именно Лучано Спалетти, который летом потерял место во главе заклятого врага "россонери" – Интера.

Напомним, текущий актив Джампаоло и его команды в чемпионате Италии – шесть очков в четырех матчах (12 позиция).

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Марко Джампаоло Марко Джампаоло Милан - Интер Милан Милан Италия Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
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