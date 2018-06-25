Милан может быть дисквалифицирован из еврокубков на два сезона

УЕФА может принять очень жесткое решение по отношению к Милану из-за нарушения финансового fair-play, информирует La Gazzetta dello Sport.

25 июня, в понедельник, УЕФА может объявить о решении исключить "россонери" из еврокубков на два сезона. Милан будет иметь право на апелляцию. Окончательное решение по этому делу, скорее всего, станет известно 10 июля.

Ранее была информация, что Милан, скорее всего, будет исключен только из Лиги Европы 2018/19 и получит штраф от УЕФА.

Таким образом, от Италии в групповом этапе Лиги Европы будет выступать Аталанта, а в квалификации – Фиорентина.

Напомним, китайский владелец Милана Йонхонг Ли был признан банкротом на родине. Бизнесмен пытается найти новых инвесторов для клуба, однако в УЕФА на попытки руководства "россонери" спасти ситуацию не реагируют.

В первом трансферном окне Йонхонг Ли потратил на новичков более 230 млн евро, которые не смогли занять место хотя бы в топ-4 Серии А.