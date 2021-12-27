"Это не будет обычная игра, даже если противостояние с братом было тяжелее. Я рад за Милан, думаю, что они могут бороться за Скудетто до последнего. Я рад и своим личным фанатам, они всегда останутся в моем сердце. Я уверен, что они хотят знать результат Беневенто еженедельно.

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Мои игроки всегда знают, что делать. Они знают, когда время страдать, а когда мы должны атаковать. Мы заслужили уважение всех других команд, но еще не выжили. Я уверен, что такие команды, как Торино и Дженоа, скоро вернутся на правильный путь", – приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, Пиппо отдал Милану 11 лет карьеры, но тренерский опыт с "россонери" в сезоне 2014/15 оказался неудачным.

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