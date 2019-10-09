Милан мог опуститься в Серию B, но сейчас мы на пути к вершинам в Италии и Европе, – Газидис

Генеральный директор Милана Иван Газидис поделился перспективами развития клуба в ближайшем будущем.

"Хотел бы поблагодарить Джампаоло и его штабу, это было непростое решение. Оно было принято совместными усилиями, мы поставили интересы Милана на первое место. Понимаем наших болельщиков и их отчаяние. Клуб находится в беде, но мы работаем, чтобы все исправить.

Милан назначил Пиоли главным тренером

Мы унаследовали клуб, который рисковал стать банкротом и опуститься в Серию B, как Парма и Фиорентина. Были долги, из-за которых мы пропустили еврокубки. Мы столкнулись с трудностями, с этим нельзя поспорить.

Мы хотим вернуть Милан на вершину в Италии и Европе. Мы продолжаем делать свое дело, наш клуб амбициозный – это видно хотя бы по тому, что хотим построить стадион с инвестициями в 1,2 млрд евро. Это создаст дополнительные каналы доходов и поможет купить новых футболистов", – цитирует Газидиса Football Italia.

Добавим, что Милан уволил Марко Джампаоло и назначил на пост главного тренера Стефано Пиола. Стоит отметить, что "россонери" занимают 13 место после 7 туров.

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