Милан летом уволит Пиоли: Рангника вычеркнули из списка потенциальных кандидатов на замену, – СМИ

Стефано Пиоли не останется в кресле наставника Милана на следующий сезон.

Следующий сезон Милан начнет с новым тренером, но это однозначно не будет немецкий специалист Ральф Рангник, с которым длительное время велись переговоры, сообщает MilanNews.

Ибрагимович решил покинуть Милан – известна причина

Нынешний наставник "россонери" Стефано Пиоли летом покинет свой пост. Главными кандидатами на тренерское кресло итальянского гранда являются Марселино Гарсия, Унаи Эмери, Лучано Спаллетти и действующий руководитель Аталанты Джан Пьеро Гасперини.

После 26-ти туров Серии А Милан находится на 7-й строчке.

Симеоне в космосе, Клопп за пределами топ-3, экс-босс Ярмолы имеет больше, чем наставники Юве и ПСЖ – заработки тренеров