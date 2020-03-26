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Милан летом уволит Пиоли: Рангника вычеркнули из списка потенциальных кандидатов на замену, – СМИ

07:30 44 Читати українською
Милан летом уволит Пиоли: Рангника вычеркнули из списка потенциальных кандидатов на замену, – СМИ
Лучано Спаллетти и Джан Пьеро Гасперини / Фото Calcio Atalanta

Стефано Пиоли не останется в кресле наставника Милана на следующий сезон.

Следующий сезон Милан начнет с новым тренером, но это однозначно не будет немецкий специалист Ральф Рангник, с которым длительное время велись переговоры, сообщает MilanNews.

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Нынешний наставник "россонери" Стефано Пиоли летом покинет свой пост. Главными кандидатами на тренерское кресло итальянского гранда являются Марселино Гарсия, Унаи Эмери, Лучано Спаллетти и действующий руководитель Аталанты Джан Пьеро Гасперини.

После 26-ти туров Серии А Милан находится на 7-й строчке.

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