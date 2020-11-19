Милан продолжает следить за молодой звездой и уже даже контактировал с киевским клубом, утверждает TodoFichajes.

Динамо заключило новый контракт с Супрягой

"Россонери" видят в Супряге нового Шевченко, однако не собираются платить Динамо желаемые 15 млн евро. Компромиссом может стать интересная схема перехода. Милан планирует договориться с Динамо о меньшей сумме, но оставить 20-летнего форварда в аренде еще на сезон.

Напомним, в текущей кампании Супряга провел 14 матчей, в которых отличился 3 голами и 5 ассистами. Летом неудачные попытки подписать игрока Динамо осуществлял другой клуб Серии А – Болонья.

Динамо потрібен Назаренко: чому новачок Шевченка здатний підсилити команду Луческу