Милан контактировал с Динамо по Супряге – итальянцы хотят подписать "нового Шевченко" по интересной схеме, – СМИ
Нападающий Динамо Владислав Супряга пользуется большим спросом в Италии.
Милан продолжает следить за молодой звездой и уже даже контактировал с киевским клубом, утверждает TodoFichajes.
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"Россонери" видят в Супряге нового Шевченко, однако не собираются платить Динамо желаемые 15 млн евро. Компромиссом может стать интересная схема перехода. Милан планирует договориться с Динамо о меньшей сумме, но оставить 20-летнего форварда в аренде еще на сезон.
Напомним, в текущей кампании Супряга провел 14 матчей, в которых отличился 3 голами и 5 ассистами. Летом неудачные попытки подписать игрока Динамо осуществлял другой клуб Серии А – Болонья.
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