Милан принимает Ювентус в рамках 16-го тура Серии А-2020/21. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Милан – Ювентус стартует в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция игры доступна на канале "Футбол 1". Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

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Еще накануне стало понятно, что команды сыграют не в оптимальном состоянии. Хуже всего, что это снова произошло из-за коронавируса. Ювентус потерял Хуан Куадрадо и Алекса Сандро, поэтому появился Джанлука Фработта.

В Милане только сегодня обнаружили болезнь у Ребича и Крунича. Всего у хозяев было 7 потерь, а у гостей – 3. Более серьезная проблема все же была у Стефано Пиоли, который остался без центральных полузащитников вообще, поэтому в паре с Кессье появился Давиде Калабрия.

Стартовые составы на матч Милан – Ювентус

Милан: Доннарумма – Далот, Кьяер, Романьоли, Эрнандес – Кессье, Калабрия – Кастильехо, Чалханоглу, Хауге – Леау

Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Калюлю, Диас, Мусаккио, Мальдини, Коломбо, Дуарте, Фригерио

Ювентус: Щенсны – Данило, Бонуччи, Де Лигт, Фработта – Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Рэмзи – Дибала, Роналду

Запасные: Буффон, Пинсольйо, Кьеллини, Артур, Маккени, Бернардески, Демираль, Портанова, Ди Пардо, Кулусевски, Фаджоли, Да Грака