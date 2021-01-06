Милан – это не только Ибрагимович

Милан встретил Рождество на вершине Серии А. Еще год назад это казалось фантастикой. Беспроигрышная серия подопечных Стефано Пиоли в чемпионате насчитывает 27 матчей. "Россонери" остаются единственными в топ-первенствах Европы, кто не проигрывал в нынешнем сезоне. Команда забивает как минимум два гола в 17-ти поединках подряд. Это рекорд для Италии, а до абсолютного лидера – Барселоны – остался один шаг (у каталонцев 18 таких матчей).

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Связывать успехи "красно-черных" исключительно с личностью Златана Ибрагимовича по меньшей мере странно. Этим вы можете показать свою неосведомленность в делах кальчо. Да, приход шведа значительно помог команде, но в игровом плане зависимость проследить сложно. Ибра регулярно оказывается в клубном лазарете, но результаты остаются положительными. Милан последние 7 матчей сыграл без 39-летнего ветерана. Копилку пополнили 17 очков из 21 возможного.

Система игры не меняется в зависимости от исполнителей. Каждый, кто выходит на поле, четко знает свои обязанности. Угрозы можно ожидать отовсюду. До прошлого тура Милан был единственной командой чемпионата, в составе которой сразу четыре футболиста забили хотя бы 4 гола (Ибра, Леау, Кессье и Тео). Дубль Сапаты в ворота Сассуоло добавил в список таких команд Аталанту. В защите тоже временами приходилось играть без лидеров, но неожиданно раскрылись Габбия, а затем и Калюлю. О голкипере не стоит и говорить. После игры с Беневенто процент нереализованных пенальти в ворота Доннаруммы превысил 50.

Если и искать главную звезду этого Милана, то это – тренер. Стефано Пиоли изрядно удивил, построив боеспособный коллектив. Летом он должен был уступить место Ральфу Рангнику, но даже сам немец признал, что менять тренера в таких условиях было бы верхом неуважения. Нельзя сказать, что Пиоли совершил тактическую революцию. Он зашел с другой стороны. Теперь в Милане царит атмосфера доверия и взаимоподдержки. Игроки сражаются друг за друга и за каждого работника клуба. Молодежь прогрессирует семимильными шагами и не боится брать на себя ответственность за результат.

Ювентус – это больше команда Роналду, чем Пирло

Андреа Пирло получил должность наставника туринского клуба, не имея никакого тренерского опыта. Даже ассистентом. Просто ни какого! Более того, на момент объявления о его назначении у итальянца еще даже не было соответствующей тренерской лицензии. Немного позже он сдал экзамены и получил диплом.

Во время карьеры игрока за Пирло закрепилось прозвище Маэстро, но чтобы стать Мистером, нужно время. А еще ошибки, ошибки и ошибки. Именно этим Андреа сейчас и занимается – "набивает шишки". Руководство понимает необходимость этого процесса, поэтому не спешит делать трагедии из результатов. Перед матчем с Миланом отставание Ювентуса составляет 10 очков. Еще год назад эта цифра равнялась 16-ти пунктам, но в другую сторону. "Бьянконери" действительно впервые за долгое время рискуют остаться без чемпионства.

Ничего не поделаешь. Именно такую ​​цену нужно отдать за процесс перестройки. К счастью, в Серии А прошли времена, когда пропасть между лидером и остальными позволяла все сделать безболезненно. Постепенно в Турине вырисовывается новая команда. Пирло классно вписал в состав Морату и Маккени, нашел удобные роли для Куадрадо и Рэмзи, а Де Лигт стал лидером защиты. Но не обошлось без проблем – Дибала постепенно теряет статус звезды.

Единственный, кто не теряет позиций, – Криштиану Роналду. Португалец буквально тянет Юве на себе. С ним и без него – это две разные команды. Так всегда бывает, когда в коллективе есть суперзвезда, а системы игры нет. В нынешнем сезоне Серии А Криш забил 14 голов – это 48% от общекомандних. Больше ни в одном клубе нет такой зависимости – у Лукаку 39%, у Ибры – только 29%. Вот и получается, что результаты Ювентуса определяет игра португальца. Пока Роналду не подводит, но Пирло нужно поработать над планом Б.

Кадровая ситуация

Именно здесь спрятана главная проблема Милана. В матчах против топовых соперников помощь Ибрагимовича крайне важна – его не будет точно. К счастью, восстановился Симон Кьяер, с которым защита выглядит монолитной. Плюс отсидел свою дисквалификацию Тео Эрнандес. На этом положительные новости закончились. Настоящая беда – в полузащите, где Кессье остался без поддержки. Беннасер еще залечивает повреждение, а Тонали получил красную в матче с Беневенто. Справа в нападении стоит ожидать появления Кастильехо, ведь Салемакерс тоже до сих пор лечится. Вот и получается, что перед встречей с многолетним чемпионом у Милана нет проблем только в защите и с голкипером. Сложно было бы в любом случае, а с такими проблемами и подавно.

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Ювентус также прибудет в столицу Ломбардии не оптимальным составом. Хотя потери заметно меньше. Мората не играл еще против Удинезе и не восстановился до сегодняшнего матча. Только позавчера стало известно, что не поможет туринцам и основной левый защитник. Алекс Сандро получил положительный тест на коронавирус и пошел на самоизоляцию. Хорошие новости заключались в том, что после дисквалификации вернулся Хуан Куадрадо, но и тест колумбийца оказался положительным. Из-за этого команда перенесла вылет в Милан на утро вместо вчерашнего вечера.

Ориентировочные составы на матч Милан – Ювентус

Милан: Доннарумма – Калабрия, Кьяер, Романьоли, Эрнандес – Кессье, Крунич – Кастильехо, Чалханоглу, Ребич – Леау

Ювентус: Щенсны – Данило, Бонуччи, Де Лигт, Фработта – Кьеза, Маккени, Бентанкур, Рэмзи – Дибала, Роналду

Прогноз "Футбол 24"

Карло Анчелотти, который успел потренировать оба клуба, заявил, что отчетный матч не будет иметь решающего значения. Что-то подобное на пресс-конференции сказал и Стефано Пиоли. В Милане вообще не найдете риторики чемпиона. "Россонери" нравится находиться на вершине, но связь с реальностью не потеряна. На Сан-Сиро понимают, что важнее последовательный проект. Интересно, что в бюджет не заложили даже обязательное попадание в Лигу чемпионов. Только Ибра остается непреклонен: "Мы должны мечтать".

Это не значит, что Милан не попытается воспользоваться шансом. Против Ювентуса отсутствие Златана не станет ключевым. Летом в кубковом матче сумели выстоять и без него, а вот Крунич в середине поля настораживает. Да, с Беневенто удалось взять три очка, даже играя в меньшинстве более тайма, но именно Раде "привез" пенальти. Беспроигрышная серия Милана оказалась под угрозой, как никогда.

К тому же Ювентусу очень нужна победа. Теоретическая возможность отстать от лидера на 13 очков еще до экватора чемпионата заставляет думать только о победе. Туринцы выглядят фаворитами, но находятся под давлением результатов. Последнее, конечно, может сыграть на руку сопернику, ведь Милан не будет делать трагедии из поражения.

В Италии предстоящий матч анонсируют как битву команды (!) против индивидуальностей. Несмотря на кадровую ситуацию, механизм "россонери" имеет все шансы дать сбой, а против оппонента такого уровня это фатально. Словом, Юве должен побеждать даже без Сандро и Куадрадо. Пусть не по игре, то хотя бы по цифрам на табло. Рискнем поставить на 1:2.

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