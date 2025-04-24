В ответном полуфинале кубкового турнира Интер не нашел аргументов против Милана (0:3). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Кубок Италии, 1/2 финала

Интер – Милан – 0:3 (первый матч – 1:1)

Голы: Йович, 36, 49, Рейндерс, 85

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"Первый тайм" миланского дерби завершился боевой ничьей 1:1, поэтому все решалось в ответном матче. Для обеих команда эта игра была сверхважной – Интер сохранял хорошие шансы на требл, тогда как Милан отчаянно боролся за еврокубки.

Интер начал активнее, нагнетая ситуацию в штрафной соперника, но с завершающими ударами возникали проблемы. На 10-й минуте полумомент создал Дармиан, но из пределов штрафной площади пробил мимо левой стойки. За немного стремительная контратака Интера 2 в 2 завершилась тем, что Тареми, ворвавшись в штрафную, пытался найти лучшую позицию для удара и запорол момент.

В середине тайма Димарко получил передачу на левом фланге, ворвался в штрафную и мощно пробил – мяч попал в перекладину. Укоряя соперника Милан, в конце концов, вышел вперед: после очередной контратаки Хименес навесил во вратарскую за спины защитникам и Йович головой переправил сферу в сетку.

После перерыва Милан удвоил свое преимущество. И снова героем эпизода стал Лука Йович, который добил сферу в сетку на дальней штанге после навеса с углового. На 58-й минуте Мхитарян едва не восстановил интригу – Генрих бил с линий штрафной, но сфера прошла впритирку со стойкой.

В середине второго тайма де Врей головой замыкал навес с углового под перекладину – Меньян спас. За 5 минут до завершения матча Рейндерс получил передачу на ход в штрафную и с близкого расстояния прошил Мартинеса.

Соперник Милана в финальном противостоянии определится в четверг, 24 апреля между Эмполи и Болоньей. Первая игра завершилась разгромным поражением команды Виктора Коваленко (0:3).

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