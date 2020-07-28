Милан эффектно представил новую форму

"Россонери" обнародовали домашний комплект формы, в которой будут выступать в сезоне 2020/21.

Домашняя форма Милана сохранила традиционные красно-черные цвета. Техническим спонсором "россонери" остается немецкая компания Puma. В новой форме Милан сыграет уже 2 августа в заключительном поединке сезона в Серии А против Кальяри.

Милан официально определился с главным тренером

Заметим, цена за футболку в официальном фан-шопе стартует от 90 евро.

К слову, в церемонии принял участие и Златан Ибрагимович, будущее которого остается неопределенным, ведь у 38-летнего форварда истекает контракт с клубом. Итальянские СМИ уже видят в этом намек на подписание нового соглашения.

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