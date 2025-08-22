С момента перехода Дивока Ориги в Милан зарплата в 4 миллиона евро не дает клубу покоя. Однако вскоре этому может быть положен конец. Как информирует Gazzetta dello Sport, стороны согласовали расторжение контракта. Сообщается, что боссы "россонери" согласились выплатить Ориги половину остатка зарплаты в обмен на прекращение отношений.

Довбик оказался на прицеле Милана – легендарный клуб Серии А стремится подписать нападающего перед стартом чемпионата

Дивок продержался в Италии всего один сезон, а затем исчез из поля зрения. Милан отдавал его в аренду Ноттингем Форест, но бельгиец и там не смог себя проявить. В прошлом сезоне он был отстранен от команды и тренировался самостоятельно. Несмотря на это, клуб продолжал исправно платить ему зарплату. Теперь Ориги согласился на расторжение контракта.

Напомним, что Дивок забивал за Ливерпуль Тоттенхэму в финале ЛЧ 2019 года.

Кубок Италии: Милан проходит дальше, однако теряет звезду команды