Милан избавится от двух защитников в зимнее трансферное окно
Милан планирует немного почистить состав перед второй половиной сезона.
Защитники Лео Дуарте и Матео Мусаккио должны покинуть Сан-Сиро в январе, сообщает MilanNews.
Пиоли призвал Милан заключить новое соглашение с лидером, на которого претендует Манчестер Юнайтед
Бразильцу попытаются найти клуб для аренды, чтобы он имел больше игровой практики. А вот 30-летний аргентинец совершенно не входит в планы Стефано Пиоли. Летом контракт Мусаккио заканчивается, потому Милан вполне может отпустить его раньше и бесплатно.
Добавим, что в текущем сезоне Дуарте наиграл только 117 минут без результативных действий. У Мусаккио ни одной секунды на поле.
7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му