Защитники Лео Дуарте и Матео Мусаккио должны покинуть Сан-Сиро в январе, сообщает MilanNews.

Пиоли призвал Милан заключить новое соглашение с лидером, на которого претендует Манчестер Юнайтед

Бразильцу попытаются найти клуб для аренды, чтобы он имел больше игровой практики. А вот 30-летний аргентинец совершенно не входит в планы Стефано Пиоли. Летом контракт Мусаккио заканчивается, потому Милан вполне может отпустить его раньше и бесплатно.

Добавим, что в текущем сезоне Дуарте наиграл только 117 минут без результативных действий. У Мусаккио ни одной секунды на поле.

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