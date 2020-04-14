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Милан избавится от двух хавбеков – "россонери" не получат за них ни копейки

14:57 27 Читати українською
Милан избавится от двух хавбеков – "россонери" не получат за них ни копейки
Джакомо Бонавентура / Getty Images

Руководство Милана планирует кадровую чистку команды на ближайшее трансферное окно.

Клуб не будет удерживать полузащитников Лукаса Билью и Джакомо Бонавентуру, информирует La Gazzetta dello Sport.

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Оба уже давно перестали быть игроками основы Милана, и "россонери" хотят освободить место для более молодых исполнителей. Клуб не беспокоит даже отсутствие компенсации за хавбеков, которые летом станут свободными агентами. В свое время Милан заплатил Лацио за Билью 20 млн евро, а Бонавентура перешел из Аталанты за 7 млн.

Напомним, в текущем сезоне "россонери" были лишены места в Лиге Европы из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

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