Милан принимал Интер в рамках 12-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Милан и Интер порадовали зрителей напряженным поединком в дерби делла Мадоннина.

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Чалханоглу сбили в штрафной Милана, и полузащитник сам реализовал пенальти против бывшей команды. Ответ "россонери" не заставил себя ждать, за 6 минут в борьбе де Врей срезал мяч в собственные ворота. Вторая половина матча была тоже боевой, но победитель так и не определился.

Милан остался на второй строчке турнирной таблицы, Интер – третий.

Милан – Интер: ничья в горячем дерби в пользу "россонери", пенальти, нервы и хорошие новости для сборной Украины