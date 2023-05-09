УЕФА определился с составом судейской бригады на первый полуфинал Лиги чемпионов между Миланом и Интером.

Миланское дерби рассудят испанские арбитры. Главным рефери на поединок назначен Хесус Хиль Мансано. 39-летний судья в этом сезоне уже работал на матче Милана в Лиге чемпионов. На групповом этапе он зафиксировал победу команды Пиоли над загребским "Динамо" (3:1).

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Помогать Хилю Мансано будут Диего Барберо Севилья, Анхель Невадо Родригес, резервный арбитр – Хосе Мария Санчес Мартинес. За VAR будут отвечать Хуан Мартинес Мунуэр и Алехандро Эрнандес Эрнандес.

Напомним, первый матч между Миланом и Интером в рамках полуфинала Лиги чемпионов состоится 10 мая. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

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