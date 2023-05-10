Милан – Интер: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов – "россонери" без лидера
Милан и Интер выясняют сильнейшего в первом полуфинале Лиги чемпионов 2022/23. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Милан – Интер стартует в 22:00 по киевскому времени на стадионе Сан-Сиро. Это третья дуэль миланских грандов в Лиге чемпионов. Предыдущие две случились еще в эпоху Андрея Шевченко, регулярно огорчавшего главного соперника "россонери". Тогда Милан дважды прошел Интер – безусловно, фанаты "нерадзурри" жаждут реванша.
Милан – Интер: где смотреть полуфинальный матч Лиги чемпионов
В чемпионате Италии команды занимают 4 и 5 места соответственно. Милан пока находится вне зоны ЛЧ, поэтому потенциальная неудача в полуфинале может поставить крест на мечтах команды Пиоли сыграть в Лиге чемпионов осенью.
Рафаэл Леау, травмировавшийся в матче Серии А против Лацио, не успел восстановиться. Лидер Милана не попал даже в заявку.
Где смотреть поединок 1/2 ЛЧ? Онлайн-трансляция матча Милан – Интер доступна на MEGOGO (при наличии соответствующей подписки). "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию полуфинальной дуэли Лиги чемпионов.
Стартовые составы:
Милан: Меньян – Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес – Крунич, Тонали – Салемакерс, Беннасер Диас – Жиру.
Запасные: Миранте, Нава, Балло-Туре, Чау, Ребич, Калюлю, Ориджи, Мессиас, Побега, Габбиа, де Кетеларе.
Интер: Онана – Дармиан, Ачерби, Бастони – Дюмфрис, Барелла, Мхитарян, Чалханоглу, Димарко – Джеко, Лаутаро Мартинес.
Запасные: Ханданович, Кордац, Гальярдини, де Врей, Госенс, Корреа, Лукаку, Белланова, Асллани, Д'Амброзио, Дзанотти, Брозович.