Милан и Интер выясняют сильнейшего в первом полуфинале Лиги чемпионов 2022/23. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Милан – Интер стартует в 22:00 по киевскому времени на стадионе Сан-Сиро. Это третья дуэль миланских грандов в Лиге чемпионов. Предыдущие две случились еще в эпоху Андрея Шевченко, регулярно огорчавшего главного соперника "россонери". Тогда Милан дважды прошел Интер – безусловно, фанаты "нерадзурри" жаждут реванша.

Милан – Интер: где смотреть полуфинальный матч Лиги чемпионов

В чемпионате Италии команды занимают 4 и 5 места соответственно. Милан пока находится вне зоны ЛЧ, поэтому потенциальная неудача в полуфинале может поставить крест на мечтах команды Пиоли сыграть в Лиге чемпионов осенью.

Рафаэл Леау, травмировавшийся в матче Серии А против Лацио, не успел восстановиться. Лидер Милана не попал даже в заявку.

Где смотреть поединок 1/2 ЛЧ? Онлайн-трансляция матча Милан – Интер доступна на MEGOGO (при наличии соответствующей подписки). "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию полуфинальной дуэли Лиги чемпионов.

Стартовые составы:

Милан: Меньян – Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес – Крунич, Тонали – Салемакерс, Беннасер Диас – Жиру.

Запасные: Миранте, Нава, Балло-Туре, Чау, Ребич, Калюлю, Ориджи, Мессиас, Побега, Габбиа, де Кетеларе.

Интер: Онана – Дармиан, Ачерби, Бастони – Дюмфрис, Барелла, Мхитарян, Чалханоглу, Димарко – Джеко, Лаутаро Мартинес.

Запасные: Ханданович, Кордац, Гальярдини, де Врей, Госенс, Корреа, Лукаку, Белланова, Асллани, Д'Амброзио, Дзанотти, Брозович.