Майк Меньян, Тео Эрнандес, Сандро Тонали и Симон Кьяер получили травмы в своих национальных командах, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Худшая ситуация с голкипером, который в сборной Франции повредил голень и вылетел ориентировочно на месяц. Меньян пропустит ряд важных матчей Милана, среди которых поединок с Ювентусом и две дуэли против Челси в ЛЧ. Тео Эрнандес также покинул расположение французов, но его растяжение приводной мышцы еще требует более детального обследования. У Тонали и Кьяера все не так критично – они вряд ли сыграют последний тур Лиги наций за свои сборные, однако есть шансы восстановиться до ближайшего матча Милана (1 октября против Эмполи).

Напомним, сейчас "россонери" идут на пятой строчке Серии А, а в Лиге чемпионов возглавляют свою группу с 4 очками после 2 туров.

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