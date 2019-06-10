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Милан понес огромные убытки за последние 5 лет, – CdS

21:24 74 Читати українською
Милан понес огромные убытки за последние 5 лет, – CdS
Милан / ФК Милан

Милан за последние 5 лет понес огромные финансовые убытки.

Милан за последние 5 лет потерял 413 млн евро, сообщает Corriere dello Sport. В этом году убытки "россонери" по состоянию на 30 июня будут 100 млн евро.

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Сейчас клуб ожидает решения по апелляции клуба против штрафов от УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей.

За последние годы Милан уже сменил двух владельцев. Сначала Сильвио Берлускони продал клуб китайскому бизнесмену Йонгхонгу Ли, но тот не справился с управлением, и в 2018 году "россонери" перешли в руки Elliott Management.

В сезоне 2018/19 команда заняла 5 место в турнирной таблице Серии А и вынуждена довольствоваться участием в групповом этапе Лиги Европы.

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