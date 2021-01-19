Защитник Барселоны Фирпо Хуниор попал на радары двух клубов – из Италии и Англии.

Защитник "блаугранас" может покинуть клуб уже совсем скоро. Милан и Вест Хэм будут соревноваться за Фирпо с Наполи, который недавно тоже изъявил желание подписать игрока.

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Как сообщает ESPN, итальянский гранд рассматривает Хуниора в качестве замены Тео Эрнандеса и уже интересовался возможностью аренды доминиканца. О виде интереса клуба Андрея Ярмоленко не сообщается. Барселона же не будет препятствовать трансферу и охотно продаст игрока.

Сам 24-летний защитник имет желание покинуть каталонцев, ведь не имеет достаточно игровой практики. В этом сезоне он провел лишь 351 минуту во всех турнирах и отдал один голевой пас.

К слову, Фирпо Хуниор перебрался в Барселону из Бетиса больше года назад, но, к сожалению, так и не сумел стать основным игроком.

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