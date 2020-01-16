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Милан и Рома обсуждают обмен атакующими хавбеками

16 января 10:53 248 Читати українською
Милан и Рома обсуждают обмен атакующими хавбеками
Дженгиз Ундер / Getty Images

Милан в условиях ограниченных финансовых возможностей ищет альтернативные варианты для осуществления трансферов.

"Россонери" нацелились на вингера Ромы Дженгиза Ундера, информирует Sky Sport Italia.

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Столичный клуб не спешил договариваться с миланцами, поэтому был предложен альтернативный вариант – обмен на Сусо. Испанец потерял место в основе Милана после прихода Стефано Пиоли, и клуб готов отказаться от услуг одного из лидеров предыдущих сезонов. Ундер также не может похвастаться стабильной игровой практикой – лишь один гол в восьми матчах Серии А.

Напомним, после 19 туров "волки" занимают пятую строчку чемпионата, имея в своем активе 35 очков. У Милана – на десять пунктов меньше и десятое место.

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Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Рома Рома Милан Милан Дженгиз Ундер Дженгиз Ундер Трансферы Милана Хесус Сусо Хесус Сусо
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